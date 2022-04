Bodo-Roma, arbitra l’olandese Gözübüyük

Gli assistenti saranno van Zuilen e Balder, il quarto uomo Van Der Eijk

L'andata dei quarti di finale di Conference League tra Bodo/Glimt e Roma si avvicina sempre di più. Oggi la Uefa ha reso noti i nomi degli arbitri della prima sfida che per gli uomini di José Mourinho andrà in scena in Norvegia (e sarà una rivincita rispetto alla gara dei gironi, persa 6-1 dai giallorossi) il 7 aprile alle 21 e verrà diretta dall'olandese Serdar Gözübüyük. Gli assistenti saranno Joost van Zuilen e Johan Balder, mentre il quarto uomo sarà Sander Van Der Eijk.