Roma, il nuovo Cro è Norys: “Pochi club al mondo con questo potenziale”

L'accoglienza del Ceo, Berardi: "Punterà a massimizzare le possibilità esistenti"

Norys è nato in Inghilterra, dopo essersi formato alla George Mason University, ha maturato un'esperienza di oltre 14 anni nello sport americano. Spicca il suo lavoro con i Los Angeles Dodgers e con i Miami Dolphins, per i quali ha curato la vendita dei naming rights relativi allo stadio. Noris arriva dalla WME Sports (agenzia di talenti statunitense fondata nel 2009 che segue i suoi assistiti su tutte le piattaforme multimediali, in particolare film, televisione, musica, teatro, digitale e pubblicità), ma ha lavorato anche nel mondo del calcio, da sottolineare, infatti, il suo lavoro per Manchester City e Benfica dove ha svolto vari compiti nel settore giovanile. Nella Roma sarà il nuovo direttore commerciale e si occuperà della gestione delle varie aree dei ricavi del club.