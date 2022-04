Bodo-Roma, l’andata dei quarti di finale di Conference in chiaro su TV8

La sfida di giovedì delle 21 sarà disponibile anche su Dazn e Sky Sport

La rivincita contro il Bodo/Glimt in Norvegia della Roma di José Mourinho si potrà vedere in chiaro. La partita di andata dei quarti di finale di Conference League per i giallorossi di giovedì 7 aprile, alle ore 21, sarà trasmessa sul canale 8 del digitale terrestre oltre che su Dazn e Sky Sport.