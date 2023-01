Zaniolo-Roma, possibile addio. Obiettivo Carnesecchi per la porta

Arsenal e West Ham si defilano per Nicolò. Gualtieri sul nuovo stadio: "Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione dell'impianto"

Prosegue il lavoro in vista della sfida di domenica contro lo Spezia. Pellegrini non ha svolto la sessione con il resto del gruppo, ma le sue condizioni non preoccupano. I l capitano sta recuperando dal problema alla coscia destra accusato contro il Genoa e Mourinho lo sta gestendo per averlo al meglio nelle prossime giornate di campionato.

Continua il lavoro della Roma per la realizzazione dello stadio a Pietralata. Il Sindaco Gualtieri ha aggiornato i tifosi giallorossi con un tweet: "Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio della Roma. Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata". Tra meno di un mese ci saranno le elezioni regionali nel Lazio, e il candidato del centrodestra Francesco Rocca ha espresso il suo parere sui social: "Un forte sì agli stadi di Roma e Lazio. Non si deve però dimenticare anche il recupero dello stadio Flaminio".