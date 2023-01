Stadio Roma, Gualtieri: “Un’opera che contribuirà a riqualificare Pietralata”

Continua il lavoro della Roma per la realizzazione dello stadio a Pietralata. Il Sindaco Gualtieri ha aggiornato i tifosi giallorossi con un tweet: ""Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio della Roma. Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata".