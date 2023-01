Roma, allenamento individuale per Pellegrini: le sue condizioni non preoccupano

La Roma continua ad allenarsi in vista del match di domenica contro lo Spezia. Pellegrini non ha svolto la sessione con il resto del gruppo, ma le sue condizioni non preoccupano. Il capitano sta recuperando dal problema alla coscia destra accusato contro il Genoa e Mourinho lo sta gestendo per averlo al meglio nelle prossime giornate di campionato. Probabilmente riposerà domenica e giocheranno Zaniolo e Dybala dietro a Abraham. Nicolò ha smaltito l'influenza e cercherà di mettersi alle spalle le voci di mercato. Anche Wijnaldum si è allenato con i compagni, ma la sua convocazione è ancora lontana. L'olandese dovrebbe tornare a febbraio. Nessun problema per Zalewski che era uscito nell'ultimo match per un fastidio muscolare. L'esterno polacco ha recuperato e in Liguria si prenderà la fascia sinistra.