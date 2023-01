Lo strappo di Zaniolo: vuole essere ceduto subito. La Roma fa il prezzo: 40 milioni

Lo strappo di Zaniolo. Potrebbe essere una svolta, anche clamorosa, sebbene forse non inattesa, scrive Massimo Cecchini su E nella telenovela infinita tra la Roma e Zaniolo la novità dell’ultima ora è che l’attaccante della Roma potrebbe salutare tutti presto. Anche molto presto, prima della fine di gennaio. Sul giocatore, infatti, in questo momento c’è l’interesse da parte di tante squadre europee, dalle facoltose inglesi (Arsenal, Newcastle, West Ham e Tottenham) fino al Borussia Dortmund.

E siccome balla un contratto da rinnovare (scadenza 2024) e c’è un giocatore che non sta rendendo come ci si attendeva, la Roma è entrata anche nell’ottica di idee di poter lasciare Nicolò subito. A quel punto farebbe cassa, liberandosi di un ingaggio pesante e sistemando i conti. La valutazione oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Offerte a Trigoria ancora non ne sono arrivate, ma di manifestazioni di interesse sì. La Roma lo sa, radiomercato ne parla da qualche tempo. Insomma, Zaniolo presto potrebbe andar via.