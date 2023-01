Regionali Lazio, Rocca: “Sì allo stadio della Roma, ma non dimentichiamo il Flaminio”

Continua il lavoro da parte della Roma per la costruzione del nuovo stadio a Pietralata. In mattinata ha parlato il Sindaco Gualtieri: "Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio della Roma". Tra meno di un mese ci saranno le elezioni regionali nel Lazio, e il candidato del centrodestra Francesco Rocca ha espresso il suo parere sui social: "Un forte sì agli stadi di Roma e Lazio. Non si deve però dimenticare anche il recupero dello stadio Flaminio. È un gioiello lasciato all’incuria. Andrebbe protetto e conservato, per rilanciare tutta la zona. Si deve lavorare in modo serio anche su questo". Si andrà alle urne il 12 e 13 febbraio, il Sindaco Gualtieri si confronterà con il prossimo Presidente della Regione Lazio anche sul tema degli impianti sportivi.