Mercato, Arsenal e West Ham si defilano per Zaniolo: presi Trossard e Ings

Diminuiscono le pretendenti per Zaniolo. Nicolò è in vendita e diversi club di Premier hanno messo gli occhi su di lui. Il Tottenham resta ancora in agguato mentre si defilano dalla corsa per il numero 22 l'Arsenal e il West Ham. I due club di Londra hanno piazzato i colpi per il mercato di gennaio. I Gunners, secondo il The Athletic ha chiuso l'affare Trossard e il Brighton incasserà 31 milioni di euro. Gli Hammers invece per 15 milioni di euro hanno acquistato Ings. Al momento solo il club allenato da Antonio Conte resta in lizza per Zaniolo, oltre al Borussia Dortmund che ha fatto un sondaggio.