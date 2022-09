Zaniolo, rinnovo in vista. Mourinho recupera Kumbulla. Derby: in vendita i biglietti

Nicolò non è stato convocato da Mancini in Nazionale mentre Pellegrini ha lasciato Coverciano a causa di un problema al flessore. Per cercare di tornare a lucido già dal prossimo , delicato impegno contro l’Inter a San Siro, Pellegrini ha scelto il suo personale Quadrato Magico, i suoi "Fab Four" a cui affidare il proprio rilancio in tempi stretti. Shomurodov continua a fare bene con la sua nazionale, ha servito l'assist per il vantaggio di Erkinov nel corso dell'amichevole contro il Camerun.

Non c'è ancora una trattativa per il rinnovo di Mourinho, ma potrebbe nascere durante la sosta per il Mondiale. Lo ha confidato Mou in Portogallo, in questi giorni prima delle 8 battaglie che attendono la Roma. Lo Special One nella capitale si trova benissimo, è permeato in un ambiente che sposa in pieno il suo carattere. Intanto arriva qualche critica verso il tecnico da parte di Tardelli: "Solitamente il nemico porta il fischietto alla bocca, o ha il colore di una maglia diversa o infine si annida nella carta stampata. Eppure c’è una strana tendenza a perdonarti tutto, anche atteggiamenti poco gradevoli. 'Mourinho fa ascolto e fa vendere copie!', sento dire dagli addetti ai lavori". La Roma ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per il derby con la Lazio. Il match è in programma domenica 6 novembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico.