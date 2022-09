La cura Pellegrini. Intesa con la Roma: uno staff personale per tornare a brillare

Certo, nessuno può pretendere che Pellegrini segni ancora 14 gol come quello realizzato nel 2021-22, ma essere fermo ancora a una sola rete – quella ai danni dell’Hjk Helsinki in Europa League – è troppo poco per uno delle sue qualità. Forse anche essere costretto spesso a cambiare posizione in mezzo al campo (trequartista o centrocampista puro) probabilmente non lo aiuta, ma anche nello scorso torneo spesso e volentieri Lorenzo si era sdoppiato, senza particolari problemi.

Così, anche per cercare di tornare a lucido già dal prossimo, delicato impegno contro l’Inter a San Siro, Pellegrini ha scelto il suo personale Quadrato Magico, i suoi "Fab Four" a cui affidare il proprio rilancio in tempi stretti. D’altronde, l’affaticamento muscolare accusato contro l’Atalanta (ma il capitano è voluto rimanere in campo, prendendo il plauso di Mourinho) che non gli ha consentito di rispondere alla convocazione della Nazionale (è andato a Coverciano per farsi visitare, ma poi è stato rimandato a casa), gli permette di lavorare a Trigoria, utilizzando il consiglio del suo staff, che opera comunque in accordo con la società. Nel gruppo di lavoro del capitano c’è una nutrizionista (Sara Farnetti), un osteopata (Maurizio Mafrica, collaboratore del Coni), un fisioterapista e preparatore (Piergiorgio Luciani, che in passato ha collaborato anche con Federer), e un dentista che lo aiuta a livello posturale (Daniele Puzzilli) che, attraverso l’impiego anche di bite, può assicurare che la postura del giocatore sia sempre corretta e che quindi non vada incontri a infortuni.