Trigoria: Zaniolo, Spinazzola, Belotti e Camara in campo nonostante i giorni liberi

In vista del ritorno in campo contro l'Inter a San Siro, alcuni calciatori giallorossi sono tornati oggi a Trigoria per allenarsi nonostante qualche giorno di riposo concesso alla squadra da Mourinho. Si tratta di Zaniolo, Spinazzola, Belotti e l'ultimo arrivato Camara che hanno dunque scelto di svolgere una seduta straordinaria d'allenamento per arrivare al meglio alla difficile e importante trasferta milanese. Insieme a loro anche gli infortunati El Shaarawy e Kumbulla, al lavoro per tornare a disposizione dello Special One dopo la sosta.