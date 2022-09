Zaniolo: presto dei nuovi incontri, c’è il rinnovo in vista

Le prestazioni di Nicolò sono state decisive per rimettere tutti d'accordo e pensare ad un rapporto a lungo termine nella Capitale

Ora che è tornato il sereno anche il futuro di Nicolò Zaniolo in giallorosso appare più sereno scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport . È vero, il contratto dell’attaccante giallorosso in scadenza nel 2024 è un bivio importante, ma negli ultimi mesi hanno guarito tante incomprensione sorte strada facendo, soprattutto quando a luglio la Roma ha resistito agli assalti di Juventus e Milan .

Le prestazioni di Nicolò sono state decisive per rimettere tutti di buon umore e pensare ad un rapporto a lungo termine nella Capitale . Così il general manager romanista Tiago Pinto ha parlato più volte con Claudio Vigorelli , agente del giocatore.

I frequenti incontri trai due, però. sinora non hanno portato ad aggiornamenti sostanziali. A breve sono previsti nuovi contatti. La questione economica pare, comunque, in secondo piano. La Roma è disposta a riconoscere un aumento significato al suo talento, ma non c’è un’offerta ufficiale. La trattativa può avere tempi ancora lunghi: un po’ tutti forse vogliono avere maggiori garanzie prima dell’importante passo.