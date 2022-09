Camerun-Uzbekistan 0-2: assist di Shomurodov per il gol del vantaggio

Nella gara, andata in scena questa mattina al Goyang Stadium in Corea del Sud, il "Messi uzbeko" è partito titolare dimostrandosi decisivo con la sua nazionale

Eldor Shomurodov è ancora una volta decisivo con la sua nazionale. L'attaccante e capitano dell'Uzbekistan ha servito l'assist per il vantaggio di Erkinov nel corso del match di Nations League contro il Camerun. La gara, andata in scena questa mattina al Goyang Stadium in Corea del Sud, è terminata con il punteggio di 0-2. Il raddoppio firmato da Urunov è arrivato a metà tempo dalla ripresa. Il "Messi uzbeko" è stato sostituito in campo poco dopo il secondo gol: l'attaccante della Roma nella sfida ha dimostrato quanto sia imprescindibile per la nazionale di Katanec.