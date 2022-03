Zaniolo, naso rotto ma con l’Atalanta può giocare. Pinto non molla Frattesi

Il talento della Roma si è allenato con dei lividi vistosi sul volto e una piccola frattura al naso ma non sarà operato. E oggi le scritte vergognose a scuola della sorella. Intanto i giallorossi ci riprovano per Frattesi

Francesco Iucca

La Roma riprende ad allenarsi dopo la vittoria all'ultimo respiro contro lo Spezia di domenica sera. Protagonista assoluto è stato Nicolò Zaniolo, che si è guadagnato il rigore della vittoria nel recupero, con scarpata annessa da Maggiore. Dopo lo scatto con i segni in volto, oggi il talento giallorosso è apparso in campo con diversi lividi. Per il numero 22 romanista si tratta di una piccola frattura al naso, che però non gli ha impedito di allenarsi oggi e di continuare a farlo nei prossimi giorni, né di giocare sabato con l'Atalanta. Al momento è escluso un intervento chirurgico, per cui Mourinho potrà schierarlo contro la Dea, in quello che anche dal dg nerazzurro è stato definito uno scontro diretto per la Champions e più in generale per l'Europa.

Tutti gli occhi, ancora una volta, saranno su Zaniolo, anche dopo i like ai giocatori della Juventus che non sono piaciuti a qualche tifoso e ovviamente dopo l'esclusione dai titolari con lo Spezia. Al 'Picco' Nicolò ha confermato il suo potenziale, ha cambiato la partita con poco, la Roma continua a puntare su di lui e a non avere intenzione di cederlo, non per meno di 70 milioni. Oggi, però, un altro brutto episodio di odio lo ha visto colpito: la sorella Benedetta ha documentato su Instagram le scritte vergognose nei bagni della sua scuola a La Spezia. Insulti e minacce nei confronti di Nicolò Zaniolo da parte dei 'tifosi' liguri dopo la partita di domenica.

Veretout, compleanno con vista sul futuro. La Roma punta Frattesi: la strategia di Pinto

Nel frattempo sta provando a riconquistarsi un posto di rilievo nella rosa di Mourinho anche Jordan Veretout, che oggi compie 29 anni. Il francese domenica ha giocato meglio, sintomo anche di un lavoro diverso sul fisico: il centrocampista sta lavorando meno in palestra per asciugare il suo fisico,diminuire la massa e quindi essere più agile e brillante. Tutto questo mentre la Roma continua comunque a considerarlo tra i potenziali cedibili in estate, e non ha quindi intenzione di adeguargli il contratto. Nello stesso reparto i giallorossi stanno facendo più di un pensiero su Davide Frattesi, che con il Sassuolo è letteralmente esploso attirando le attenzioni delle altre big italiane come Napoli, Inter e Juventus.Pinto sta provando a fare pressione sul club neroverde, forte dei buonissimi rapporti e della percentuale del 30% sulla rivendita di Frattesi, grande tifoso della Roma. Il prezzo però, dalla recompra di 10 milioni non esercitata, è salito ad almeno 25. Il club giallorosso - insieme a Inter e Milan - intanto ha ricevuto una comunicazione dall'Uefa in relazione alla violazione del Fair Play Finanziario.

Il percorso della società continua comunque verso una riduzione dei costi e un segnale importante è la sostanziale diminuzione delle commissioni agli agenti nell'estate 2021: 4,1 - da Shomurodov a Vina e Rui Patricio - rispetto ai 19,2 del mercato estivo 2020. Tra le spese per gli intermediari figura anche il rinnovo di Gianluca Mancini, reso noto della semestrale ma che però non ha reso particolarmente felici i tifosi, che sottolineano i 15 cartellini gialli in 31 partite. Una buona notizia è arrivata intanto per Paulo Fonseca, che è riuscito a tornare in Portogallo: partito venerdì da Kiev, ieri sera è rientrato a casa. E ha raccontato questi giorni terribili: "Avevamo in programma di andare in Svizzera giovedì. Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico.Non avevamo alcun dubbio che la guerra fosse iniziata.Abbiamo molti amici che si sono arruolati e stanno difendendo l'Ucraina, siamo molto preoccupati per loro".