Zaniolo, naso fratturato: sarà in campo contro l’Atalanta

Il numero 22 giallorosso ha regolarmente preso parte alla seduta nonostante la piccola frattura al naso e dovrebbe farcela per il match di sabato pomeriggio

Nella mattinata odierna, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la sfida fondamentale in chiave europea contro l'Atalanta di Gasperini. Mourinho potrà contare su quasi tutti i calciatori della rosa, fatta eccezione per Spinazzola, Oliveira e Felix, compreso Nicolò Zaniolo che è sceso regolarmente in campo con i compagni nonostante il volto visibilmente tumefatto e una piccola frattura al naso riportata dopo il calcio in pieno volto rimediato nella trasferta di La Spezia. Per il momento non è previsto intervento chirurgico e ci sono ottime possibilità di vederlo in campo sabato pomeriggio