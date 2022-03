Mercato Roma, Pinto irrompe per Frattesi: ecco i motivi per sperare

Non solo l'Inter sul gioiello del Sassuolo che tifa Roma e ha lo stesso procuratore di Mancini e Cristante

Non lo avrebbe mai voluto cedere, e ora vorrebbe ricomprarlo. Non a buon mercato però. C’è anche la Roma su Davide Frattesi, il gioiello esploso a Sassuolo ma cresciuto in giallorosso dopo essere stato “scartato” dalla Lazio. Una storia paradossale quella del centrocampista di Fidene che poteva tornare a Trigoria tra il 2018 e il 2019 rispettivamente per 10 o 15 milioni, la cifra stabilita per il diritto di recompra ma mai esercitata dalla Roma di Pallotta. Uno spreco immane vista la crescita esponenziale del 22enne cresciuto col mito di De Rossi. "La Roma non avrebbe mai voluto cedere Davide", ha ammesso qualche giorno fa il ds neroverde Carnevali che ieri ha frenato le mire dell'Inter sul calciatore. E Frattesi stesso - che in queste ore ha fatto una capatina nella capitale con l'amico Scamacca - non ha mai nascosto il dolore per la partenza prematura.