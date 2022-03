Marino (dg Atalanta): “Con la Roma scontro Champions? Non perdiamo il treno”

Il nerazzurro ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria per 4-0 e ha spiegato del prossimo impegno degli uomini di Gasperini contro i giallorossi

La prossima avversaria della Roma sarà l' Atalanta . Sabato all'Olimpico, gli uomini di José Mourinho incontreranno quelli di Gian Piero Gasperini che ieri hanno vinto, nonostante l'assenza di Ruslav Malinovskyi , per 4-0 con la Sampdoria . Ed è proprio dopo la vittoria schiacciante al Gewiss Stadium dei bergamaschi, che ha parlato il direttore generale Umberto Marino , parlando anche della sfida contro i giallorossi.

L’Atalanta è tornata? "La squadra c’è sempre stata, ha sempre mostrato lo spirito di Gasperini. Ci sono stati episodi su cui non voglio tornare, sono mancati gol e altro, ma la squadra ha sempre dimostrato il carattere".

Come sta Malinovskyi? "Si è subito fermato dopo che ha sentito tirare, speriamo che non sia nulla di grave. Tocchiamo ferro".

Con la Roma scontro Champions? "Sposo la linea di Allegri, giochiamo per il treno dell’Europa, sarebbe bello rimanere in lotta per la Champions, ce la giocheremo fino alla fine, il campionato è molto lungo".