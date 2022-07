Zaniolo gioca e segna: Sunderland ko 2-0. Dybala-Frattesi: la Roma si muove

A tenere banco però in questo periodo è sempre il calciomercato. La notizia più importante riguarda Paulo Dybala poiché la Roma sembra aver al fuoriclasse argentino un'offerta ufficiale: quadriennale a 6 milioni netti a stagione. Ad oggi quella del club giallorosso è l'unica offerta concreta sul tavolo della Joya nonostante ci siano diversi sondaggi in corso. Roma che dunque rimane in corsa per Dybala nonostante le voci di mercato che lo davano molto vicino all'Inter, soprattutto nelle scorse settimane. Un altro nome caldo dalle parti di Trigoria, è quello di Davide Frattesi. Ora che la cessione di Villar al Monza è praticamente solo da ratificare si registra un importante passo in avanti per l’azzurro del Sassuolo. Un’operazione da 19 milioni, il Sassuolo ne chiedeva 22. Ma l’agente Riso sembra aver ammorbidito le pretese di Carnevali. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece, oltre al già citato Villar, anche Kluivert sembra essere prossimo all'addio. L’ex Ajax è sul mercato, West Ham e Lione sono sull’ala olandese ma la Roma non accetterà altre soluzioni temporanee ma solo definitive. 'E pur si muove’ anche se lentamente la situazione Diawara. Ieri il Galatasaray ha mostrato interesse per il centrocampista che se non troverà una sistemazione entro fine agosto verrà messo fuori rosa come successo per Fazio e Santon nella passata stagione.