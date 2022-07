Roma-Zaniolo da ultimo bacio. Ma l’offerta della Juve non è ancora arrivata

Era l’uomo più atteso, anche se era ed è solo calcio estivo. E nulla sposta in merito al mercato. Ma Nicolò Zaniolo, dopo il mancato allenamento di ieri (fastidio muscolare) e dopo la mancata partecipazione all’amichevole contro il Trastevere (mal di schiena diplomatico) sapeva di avere gli occhi addosso. E ha risposto come, negli ultimi mesi, ha fatto spesso: sul campo. Se, da una parte, continuano ad arrivare voci, alimentate anche da chi gli è accanto, sulla voglia di andar via (la sorella su Tik Tok, in ordine di tempo), dall’altra Nicolò si è presentato in campo nel secondo tempo dell’amichevole contro il Sunderland tirato a lucido. Magro, tonico, ha incassato come nulla fosse la fascia sul braccio di Zalewski, che ha meno presenze rispetto a lui, e ha cercato con forza il gol e l’assist. Ha messo Felix in porta per il possibile 1-0, ha colpito un palo con un sinistro a giro e ha realizzato il gol che ha chiuso la partita. Tutto questo sapendo di essere sotto la lente d’ingrandimento per qualsiasi gesto, anche minimo. Non ha, invece, battuto ciglio. Ci è rimasto male, però, quando ha sentito dire che si sarebbe tirato fuori volontariamente dagli allenamenti: quando qualcosa non gli va giù sia lui sia il suo entourage non si fanno problemi a dirlo, o quantomeno a non nasconderlo, stavolta invece Nicolò davvero voleva solo evitare di sovraccaricare il muscolo.