Zaniolo show nel 2-0 della Roma con il Sunderland. Nicolò decisivo in 45 minuti

La Roma è arrivata ieri in Portogallo per la seconda parte del raduno pre stagionale e gioca subito la sua seconda amichevole contro il Sunderland dopo aver sfidato il Trastevere sabato. Mourinho si affida nuovamente alla difesa a 3 con Kumbulla, Smalling e Ibanez. Matic ancora dal 1' mentre Zaniolo parte fuori all'inizio. Primo tempo caratterizzato da ritmi classici per una gara di metà luglio. I giallorossi sfiorano il gol del vantaggio due volte. La prima con Shomurodov che non riesce a centrare lo specchio della porta con un colpo di testa dopo un ottimo cross di Veretout direttamente da calcio d'angolo. Sempre dal piede destro del francese nasce la seconda occasione da gol per la Roma con Smalling che colpisce il palo in pieno. Nonostante sia una gara amichevole i giocatori del Sunderland non si risparmiano . O’ Nien viene ammonito per un brutto intervento su El Shaarawy verso la fine della prima frazione.