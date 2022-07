Roma, da Villar a Kluivert e Diawara: finalmente si sblocca il mercato in uscita

Sono giorni caldi per Tiago Pinto e la Roma, non solo per le temperature, ma soprattutto per il calciomercato. Tra un mese esatto la Serie A partirà e i giallorossi devono diminuire il gap con le squadre che sono arrivate davanti nell’ultima stagione. Sono stati ufficializzati gli arrivi di Matic, Svilar e Celik ma serve ancora qualcosa in più per migliorare la rosa e per far felice Mourinho. Una svolta è arrivata ieri con il mercato in uscita che finalmente si sta sbloccando. Il General Manager portoghese era assente giustificato a Fiumicino poiché si trovava a Milano per trattare la cessione di Villar al Monza. Il centrocampista spagnolo si trasferirà in Lombardia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Soldi che sommati a quelli di Persson, Ndiaye e Milanese portano nella casse della Roma circa 13 milioni di euro da investire sul mercato. Pinto non era l’unico assente all’aeroporto ieri pomeriggio. Mancava anche Justin Kluivert che nonostante la convocazione per il raduno a Trigoria non ha preso parte alla spedizione portoghese. L’ex Ajax è sul mercato, West Ham e Lione sono sull’ala olandese ma la Roma non accetterà altre soluzioni temporanee ma solo definitive. L’obiettivo, come lo scorso anno, è quello di abbassare il più possibile il monte ingaggi e liberarsi degli esuberi in rosa. ‘E pur si muove’ anche se lentamente la situazione Diawara. Ieri il Galatasaray ha mostrato interesse per il centrocampista che se non troverà una sistemazione entro fine agosto verrà messo fuori rosa come successo per Fazio e Santon nella passata stagione.