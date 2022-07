Roma, nuovo switch in vista: parte Villar, arriva Frattesi

Via Villar dentro Frattesi. Non cambia il leit-motiv del mercato romanista che prevede un’uscita e un’entrata con l’obiettivo (come in questo caso) di migliorarsi. Era successo con Celik (per Florenzi), Svilar (per Fuzato) e Matic (per Mkhitaryan). Ora che la cessione del centrocampista spagnolo al Monza è praticamente solo da ratificare si registra un importante passo in avanti per l’azzurro del Sassuolo che da giorni anela solo di poter lavorare con Mourinho. L’intreccio è a Milano e in queste ore si sta sciogliendo. Villar passerà al Monza in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 7 milioni vincolato alla permanenza in A e bonus fino a 2 milioni. Dieci milioni totali. La Roma ne mette 5 in più per il cash da portare al Sassuolo per Frattesi oltre a Volpato (valutato 4) e ovviamente al 30% di sconto presente della clausola del ragazzo di Fidene. Un’operazione da 19 milioni, il Sassuolo ne chiedeva 22. Ma l’agente Riso sembra aver ammorbidito le pretese di Carnevali e anche oggi si è sentito con Pinto per risolvere piccoli dettagli legati all'accordo col giocatore. Un incontro decisivo tra Roma e Sassuolo è previsto in questi giorni (forse martedì) per arrivare la fumata bianca per la felicità di Frattesi che sperava di poter già giocare oggi col Sunderland con la maglia giallorossa.