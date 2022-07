Mercato, la Roma torna in campo per Dybala: proposto quadriennale da 6 milioni

La Roma torna a fare sul serio per Paulo Dybala. Come riportato da un giornalista di Tyc Sport, i giallorossi hanno presentato una nuova offerta per il 10 argentino: quadriennale a 6 milioni netti a stagione. Ad oggi quella del club giallorosso è l'unica offerta concreta sul tavolo della Joya nonostante ci siano diversi sondaggi in corso. L'argentino non parla con l'Inter da circa un mese e dopo le parole di Marotta di qualche settimana fa, oltre che a quelle di Inzaghi di ieri, quella nerazzurra sembra essere una pista al momento fredda.