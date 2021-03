Zaniolo continua a spingere e si allena in casa: “Lavoro, lavoro e lavoro” – FOTO

“Lavoro, lavoro, lavoro e lavoro”. Nicolò Zaniolo non conosce nessun’altra parola in questo periodo, decisivo per il ritorno in campo tanto atteso. In campo a Trigoria o in casa non fa differenza, il talento della Roma non conosce sosta, anche oggi si è allenato nella sua abitazione e continua a spingere: sa che questo è il rush finale, la prossima settimana è in programma la visita di controllo con il dottor Fink in Austria che si spera darà l’ok per l’ultimo step prima del rientro in partite ufficiali magari già due settimane più tardi. Anche se parliamo di Primavera. Un ritorno che sarà comunque graduale e per fine aprile ci si augura anche definitivo.