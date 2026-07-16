L’interrogativo che più si ascolta nei bar e via etere è legato alla lentezza delle operazioni della Roma. Come mai, insomma, non c’è stata alcuna accelerazione, soprattutto dopo il no di Greenwood. Il motivo principale è che alla società giallorossa, ascoltando le richieste di Gasperini ha deciso di alzare l’asticella. D’Amico, quindi, sta trattando solo giocatori di prima fascia. Non top player, ma comunque gente che nel sistema di gioco di Gian Piero possa fare la differenza. I rinforzi previsti sono cinque: gli esterni d’attacco per entrambi i lati, quello di centrocampo, il centrale difensivo da piazzare a sinistra come alternativa a Hermoso e il vice Malen.

D'Amico tra Summerville e Moreira

Moreira ha detto sì alla Roma. Bloccato Tresoldi

In queste ore il lavoro del ds giallorosso è diviso in due negoziazioni. Quella pere l’altra per. La situazione è abbastanza chiara. L’ostacolo da superare per arrivare all’olandese è l’intesa sull’ingaggio, quello per prendere il belga è l’accordo sul cartellino. A frenare le due negoziazioni sono rispettivamente la clausola dei 45 milioni per il primo e l’effettoper il secondo. Se la Roma ha fretta per- avrebbe voluto una risposta già martedì sera con il giocatore ha preso tempo in attesa di una chiamata dallo United (al momento non c’è stata) -, lo stesso olandese sa che non può rimandare la sua decisione.. Se lui non firma, ilfarà il prezzo, alzando la richiesta. Di conseguenza l’attaccante non potrà più chiedere i 6 milioni che vorrebbe dal club giallorosso. Che è pronto a chiudere con la società di Londra spendendone circa 40. D’Amico da giorni sta sta puntando su Malen che sta cercando di convincere il connazionale.L’alternativa è Garnacho, anche se c’è sempre la speranza di ricevere l’apertura di, il norvegese del Lipsia.ha invece il sì di Moreira che guadagna 900 mila euro e che vedrebbe il suo stipendio salire a 2,5 milioni. I Friedkin hanno deciso che gli ingaggi non devono essere superiori ai 4 milioni. E i giocatori da prendere non devono avere più di 25-26 anni, a meno di occasioni particolari. Il Chelsea, nonostante i buoni rapporti con la, chiede però 50 milioni per l’esterno dello Strasburgo, a prescindere dalla formula d’acquisto. E chiama in causa i (quasi) 60 appena spesi per Palestra, arrivato a Londra dall’Atalanta. La cessione di Koné - in corsa c’è sempre il Manchester United - potrebbe agevolare la trattativa (poi però sarebbe necessario un ulteriore sforzo per il centrocampo). Ore, dunque, decisive per capire come centrare i due obiettivi. Confermato, intanto, il si di. Sarà lui il vice Malen. E’ stato bloccato per non correre il rischio che si inserisca qualche club, soprattutto di Premier e Bundesliga.