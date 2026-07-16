Istruzioni per gli acquisti: i Friedkin non mettono limiti agli investimenti per i cartellini, ma gli ingaggi non devono superare i 4 milioni. Anche l’età conta
Summerville, un altro oranje per Gasp: ecco dove dovrebbe giocare
L’interrogativo che più si ascolta nei bar e via etere è legato alla lentezza delle operazioni della Roma. Come mai, insomma, non c’è stata alcuna accelerazione, soprattutto dopo il no di Greenwood. Il motivo principale è che alla società giallorossa, ascoltando le richieste di Gasperini ha deciso di alzare l’asticella. D’Amico, quindi, sta trattando solo giocatori di prima fascia. Non top player, ma comunque gente che nel sistema di gioco di Gian Piero possa fare la differenza. I rinforzi previsti sono cinque: gli esterni d’attacco per entrambi i lati, quello di centrocampo, il centrale difensivo da piazzare a sinistra come alternativa a Hermoso e il vice Malen.
D'Amico tra Summerville e MoreiraIn queste ore il lavoro del ds giallorosso è diviso in due negoziazioni. Quella per Summerville e l’altra per Diego Moreira. La situazione è abbastanza chiara. L’ostacolo da superare per arrivare all’olandese è l’intesa sull’ingaggio, quello per prendere il belga è l’accordo sul cartellino. A frenare le due negoziazioni sono rispettivamente la clausola dei 45 milioni per il primo e l’effetto Palestra per il secondo. Se la Roma ha fretta per Summerville - avrebbe voluto una risposta già martedì sera con il giocatore ha preso tempo in attesa di una chiamata dallo United (al momento non c’è stata) -, lo stesso olandese sa che non può rimandare la sua decisione.La clausola scade tra meno di 10 giorni. Se lui non firma, il West Ham farà il prezzo, alzando la richiesta. Di conseguenza l’attaccante non potrà più chiedere i 6 milioni che vorrebbe dal club giallorosso. Che è pronto a chiudere con la società di Londra spendendone circa 40. D’Amico da giorni sta sta puntando su Malen che sta cercando di convincere il connazionale.L’alternativa è Garnacho, anche se c’è sempre la speranza di ricevere l’apertura di Nusa, il norvegese del Lipsia.
Moreira ha detto sì alla Roma. Bloccato TresoldiD’Amico ha invece il sì di Moreira che guadagna 900 mila euro e che vedrebbe il suo stipendio salire a 2,5 milioni. I Friedkin hanno deciso che gli ingaggi non devono essere superiori ai 4 milioni. E i giocatori da prendere non devono avere più di 25-26 anni, a meno di occasioni particolari. Il Chelsea, nonostante i buoni rapporti con la Roma, chiede però 50 milioni per l’esterno dello Strasburgo, a prescindere dalla formula d’acquisto. E chiama in causa i (quasi) 60 appena spesi per Palestra, arrivato a Londra dall’Atalanta. La cessione di Koné - in corsa c’è sempre il Manchester United - potrebbe agevolare la trattativa (poi però sarebbe necessario un ulteriore sforzo per il centrocampo). Ore, dunque, decisive per capire come centrare i due obiettivi. Confermato, intanto, il si di Tresoldi. Sarà lui il vice Malen. E’ stato bloccato per non correre il rischio che si inserisca qualche club, soprattutto di Premier e Bundesliga.
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