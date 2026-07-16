Sembrava che il rinnovo di Zeki Celik fosse ormai cosa fatta - visto anche l'accordo economico raggiunto negli ultimi giorni - ma il suo futuro in giallorosso è sfumato via in pochi minuti. La Juventus si è inserita nelle ultime ore e ha strappato il terzino turco alla Roma prima della firma sul nuovo contratto. Oggi il terzino turco è stato a Torino e ha già svolto le visite mediche nonostante l'intesa verbale raggiunta con i giallorossi. Celik si legherà alla Juventus con un contratto triennale da poco meno di 3 milioni, cifra leggermente superiore rispetto ai 2,5 che avrebbe percepito restando alla Roma.

Negli ultimi minuti sui social è arrivato anche il lungo messaggio di addio del terzino turco che ha dedicato una lettera ai giallorossi: "Cari Romanisti, Oggi, nel salutare questa grande famiglia, provo emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha fatto crescere, sia come calciatore che come persona. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Porterò per sempre con me l'orgoglio di aver contribuito a riportare la Roma in UEFA Champions League. Desidero ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club, i direttori sportivi e tutti gli allenatori e gli staff tecnici con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita. Un ringraziamento speciale va a José Mourinho, che mi ha dato l'opportunità di indossare questa maglia. Desidero inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno trasmesso, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro sostegno. Infine, voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Gian Piero Gasperini. Anche se abbiamo lavorato insieme per poco tempo, la fiducia, la sincerità e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato davvero tanto per me. Gliene sarò sempre grato. Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro alla Roma di continuare a raggiungere tutti i successi che merita. Grazie di cuore per tutto.".

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Questo, invece, il: "Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L'esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità. Il suo percorso è proseguito nel 2022 con il trasferimento alla Roma, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con i ritmi della Serie A, consolidando al contempo il suo ruolo di pilastro della nazionale turca della quale ha vestito anche la fascia da capitano. Benvenuto alla Juventus, Zeki!".