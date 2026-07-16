L'esterno dell'Atletico Madrid piaceva a Gasperini anche prima del suo trasferimento in Liga

Redazione
WhatsApp Image 2026-07-16 at 13.13.05

Trigoria si tinge d'albiceleste: Dybala e Soulé scatenati dopo il trionfo argentino

Il ds D'Amico è concentrato sul calciomercato e sui colpi Moreira e Summerville, ma con l'addio inaspettato di Zeki Celik ci sarà bisogno anche di un colpo sulla corsia di destra. Il turco è un nuovo giocatore della Juventus e a Trigoria si cerca già il suo sostituto: come riporta Sky Sport, nella lista di D'Amico rimangono sia Molina - che prima della fine del Mondiale non vuole parlare di futuro - che Dodò in uscita dalla Fiorentina. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid piaceva a Gasperini anche prima del suo trasferimento in Liga. La sua valutazione resta attorno ai 20 milioni di euro.

Atletico de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti