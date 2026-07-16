Il ds D'Amico è concentrato sul calciomercato e sui colpi Moreira e Summerville, ma con l'addio inaspettato di Zeki Celik ci sarà bisogno anche di un colpo sulla corsia di destra. Il turco è un nuovo giocatore della Juventus e a Trigoria si cerca già il suo sostituto: come riporta Sky Sport, nella lista di D'Amico rimangono sia Molina - che prima della fine del Mondiale non vuole parlare di futuro - che Dodò in uscita dalla Fiorentina. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid piaceva a Gasperini anche prima del suo trasferimento in Liga. La sua valutazione resta attorno ai 20 milioni di euro.