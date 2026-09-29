L'attaccante è in dubbio per il match contro la sua ex squadra a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra
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Nicolò Zaniolo è a rischio per la sfida di campionato tra Udinese e Roma, in programma il prossimo 31 ottobre. Come comunicato ufficialmente dal club bianconero, l’attaccante si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Zaniolo ha già iniziato il percorso riabilitativo e i tempi di recupero sono stimati in circa 3-4 settimane. La sua presenza contro i giallorossi resta quindi in dubbio, in una sfida dal sapore sempre particolare.
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