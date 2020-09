Zaniolo a Modric: “Tanti auguri fenomeno” – FOTO

E’ il momento più difficile della sua carriera. Zaniolo è alla seconda rottura del crociato (questa volta il sinistro) in 9 mesi e le prossime ore saranno decisive per decidere dove operarsi. Nel frattempo trova comunque il tempo per festeggiare sui social il compleanno di Luka Modric. “Tanti auguri fenomeno” recita la storia Instagram del 22 giallorosso che celebra i 35 anni del croato, lo stesso calciatore che come rivelato dalla mamma di Zaniolo ha scritto a Nicolò per consolarlo dopo il secondo brutto infortunio.