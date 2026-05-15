A Roma è ricordato per un gol storico, e anche il club oggi lo ha omaggiato pubblicando il video del colpo di testa che risolse un derby da Champions. Mapou Yanga-Mbiwa spegne oggi 37 candeline. E la Roma, sui suoi canali social, ha voluto fargli gli auguri ricordando il suo gol più celebre, quello nel finale di partita contro la Lazio in un 2-1 del 2015 dalle forte emozioni.