Donyell Malen domani sfiderà la Grecia in Nations League. A settembre aveva saltato gli impegni con l'Olanda a causa di un problema fisico, ma questa volta ci sarà e Xavi - in conferenza stampa - lo ha elogiato: "Si sta allenando benissimo ed è davvero in ottima forma. Ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio. Vuole dimostrare il suo potenziale. Sta dando il meglio di sé in Italia. Sto cercando di dargli fiducia perché può diventare importante per la squadra", ha detto l'ex tecnico del Barcellona che ha poi aggiunto: "Ha la capacità di mettersi in luce, di creare occasioni, di essere l’uomo giusto e poi di attaccare la porta allo stesso tempo. Quindi, sì, è davvero un giocatore dalle molteplici qualità che rafforzano la nostra squadra e non vedo l'ora di vederlo in campo".