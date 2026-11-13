Totti e Spalletti, prossima coppia di Hollywood? Leonardo Pieraccioni ci scherza, ma l’idea è già pronta. Intervistato da Sky Sport per 'Insider', l’attore e regista toscano ha immaginato i due insieme anche sul grande schermo. Il paragone? Quello con Bud Spencer e Terence Hill. Una coppia che ha fatto la storia del cinema italiano. Francesco e Luciano, del resto, hanno già ritrovato una certa intesa davanti alle telecamere. Sono stati i protagonisti degli ultimi spot dell’Amaro Montenegro. Nell’ultimo, Totti deve superare una serie di sfide per raggiungere la baita segreta dell’attuale allenatore della Juventus. Un rapporto che sembra aver ritrovato anche la sua ironia. "Ci stiamo ritrovando", aveva commentato l’ex capitano giallorosso dopo la pubblicità. Pieraccioni, però, li vedrebbe bene anche in un film. E avrebbe già individuato chi potrebbero sostituire: "Al posto di Ceccherini". Il motivo? La risposta strappa un sorriso: "Perché sono più bellini da vedere"