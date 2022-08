Wijnaldum-Roma, nodo sull’ingaggio. Bailly si allontana. Veretout verso la Francia

Il Nizza e il Fulham sono sulle tracce di Justin Kluivert. Il barbiere di Carles Perez ha anticipato il suo addio alla Roma. Sembra essere molto vicino ad un ritorno in Spagna

Il "Gallo" è in attesa che parta almeno uno tra Shomurodov, Perez e Felix così da liberare lo slot nel reparto. Inoltre, avrebbe già un accordo con il club sulla base di un triennale. Per l'uzbeko si accettano trasferimenti solo a titolo definitivo, interessa al Bologna che ha proposto il prestito secco e nelle prossime ore ci sarà un in contro tra le società. Villar è vicino alla Sampdoria.