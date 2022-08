Mercato Roma, il barbiere di Carles Perez anticipa l’addio dell’attaccante

Con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, il barbiere di Carles Perez ha anticipato il suo addio alla Roma. L'esterno d'attacco giallorosso, infatti, è considerato un esubero da parte della società capitolina e sembra essere molto vicino ad un ritorno in Spagna, al Celta Vigo. La Roma intende cedere il giocatore a titolo definitivo e Tiago Pinto è al lavoro per provare a far inserire l'obbligo di riscatto nella formula del prestito iniziale al club galiziano. Di seguito riportiamo la didascalia del post: "Un grande rapporto non avrà mai un addio! Ci vediamo presto ragazzo mio. Un grande in bocca Al lupo, e ricorda i miei consigli! VAMOS".