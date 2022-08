Wijnaldum-Roma, l’avvocato al lavoro sul contratto. Mourinho: “Sbrigati” – FOTO

José Mourinho fa il conto alla rovescia. L'ennesimo colpo di mercato sta per arrivare a Roma: Wijnaldum è atteso tra oggi e domani nella capitale. Come è solito fare lo Special One, si lascia volutamente sfuggire qualche indizio social, che fa ben sperare la piazza romanista. Tramite una storia sul suo profilo Instagram l'allenatore giallorosso ha postato una foto di Daniele Muscarà al lavoro al pc. Il commento è tutto da ridere: "Mettendo sotto pressione l'avvocato del club. Dai Daniele". L'ipotesi più plausibile è proprio quella che si stia lavorando senza sosta al contratto dell'ultimo colpo della Roma.