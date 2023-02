Wijnaldum punta una maglia da titolare con la Cremonese. Sirene inglesi per Smalling

L'olandese potrebbe tornare dal primo minuto dopo gli spezzoni giocati nelle ultime partite. Il centrale inglese non ha ancora rinnovato il contratto e in Premier League in molti stanno pensando a lui

Tour de force per l'Olimpico: tra calcio e rugby 6 gare in 14 giorni

Dopo la trasferta di Cremona, per la Roma inizierà un filotto di partite allo Stadio Olimpico. A marzo ci sarà un vero e proprio tour de force per il terreno dell'impianto e per questo la squadra di agronomi è già all’opera dal fischio finale di Roma-Salisburgo. Le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno improntate al recupero dei danni derivanti dal gioco. Infine, sono previsti arieggiamenti del terreno con operazioni di decompattazione per ossigenare le radici del prato e riparazioni immediate nel post evento.