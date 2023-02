Henry non ha dubbi: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho”

José Mourinho continua a far parlare di sé in Inghilterra. Durante un post partita di Champions League, a Thierry Henry è stato chiesto quale allenatore gli sarebbe piaciuto avere durante la sua carriera, e l'ex leggenda dell'Arsenal non ha avuto dubbi, tra lo stupore di tutto lo studio: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho. Avrei voluto che a volte mi scuotesse, perché lui era così". Da questa risposta è nato un siparietto che ha coinvolto anche Jamie Carragher, ex capitano del Liverpool che ha proseguito: "Ma è considerato un allenatore negativo e difensivo". Pronta la risposta dell'ex attaccante francese: "No, no, non aveva paura di cambiare un giocatore all'intervallo e di svegliarlo. E io a volte ne avevo bisogno".