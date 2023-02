Wijnaldum cresce: “Divertirsi in campo e sentirsi ogni giorno più forte”

Dopo il ritorno in campo a Lecce, Gini Wijnaldum sta mettendo sempre più minuti nelle gambe. Mourinho lo ha confermato prima di Roma-Salisburgo: ora l'olandese è un'opzione in più per la formazione iniziale e non più solo per i minuti finali. Anche contro gli austriaci, il centrocampista è entrato e il suo ritorno a una ottima condizione fisica è sempre più vicino. Wijnaldum ha condiviso sui social una clip di un'azione di gioco nel match di giovedì, in cui c'è tutto: velocità, tecnica, freschezza atletica. "Divertirsi a giocare ancora e sentirsi ogni giorno più forte", ha scritto su Twitter. E intanto punta una maglia da titolare con la Cremonese.