Sorrisi a Trigoria: la Roma riprende gli allenamenti in vista della Cremonese

Dopo la grande rimonta con il Salisburgo e il giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra, la Roma è tornata oggi al lavoro. I giallorossi hanno ripreso gli allenamenti a Trigoria in vista della partita di martedì alle 18.30 in casa della Cremonese. Da verificare ovviamente le condizioni dei giocatori che erano in dubbio per una maglia da titolare in Europa, ovvero Dybala, Pellegrini e Abraham. Tutti e tre sono disponibili, come tutti gli altri elementi della rosa ad eccezione di Darboe. Almeno a livello fisico, visto che contri i grigiorossi mancherà Smalling per squalifica. Facce sorridenti, e non potrebbe essere altrimenti, nella seduta di oggi, in quello che è il momento migliore della stagione della Roma. Servirà tenere alta concentrazione e condizione in vista di un mese caldo tra Real Sociedad e derby.