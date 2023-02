Calcio e Rugby: a Roma 6 gare in 14 giorni. Ecco come si prepara l’Olimpico

A marzo ci sarà un vero e proprio tour de force per il terreno dello stadio Olimpico. In questi giorni raddoppierà il lavoro sul manto erboso e la squadra di agronomi è già all’opera dal fischio finale di Roma-Salisburgo. In vista dei numerosi impegni (6 gare in 14 giorni), le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno improntate al recupero dei danni derivanti dal gioco. Sono già iniziati anche i trattamenti di protezione passiva tramite la stimolazione biologica al recupero, l’indurimento fogliare e l’approfondimento radicale dell’erba per favorire un’autodifesa all’usura. Infine, sono previsti arieggiamenti del terreno con operazioni di decompattazione per ossigenare le radici del prato e riparazioni immediate nel post evento. L’impianto di riscaldamento sotterraneo, già in funzione in queste settimane, continuerà ad essere utilizzato.