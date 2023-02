Sirene inglesi per Smalling: quattro club della Premier League su di lui

Pinto sta aspettando una risposta dall'entourage del giocatore e aumentano le pretendenti per Chris

Smalling vuole restare alla Roma, ma non è stato ancora trovato un accordo sul rinnovo. Il centrale prima della gara col Salisburgo ha parlato del suo futuro: "Voglio rimanere più di una stagione". Su di lui non c'è solo l'Inter. Secondo quanto riportato dal sito inglese 90min quattro club della Premier League hanno messo gli occhi sull'ex Manchester United. Fulham, Leicester, West Ham e Everton vorrebbero riportare Chris in Inghilterra. Pinto sta aspettando una risposta dall'entourage del giocatore e ha offerto un biennale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite attualmente.