Dopo la delusione legata al Mondiale, saltato in extremis per un infortunio, Wesley si è rimesso in carreggiata con la Roma e ora punta a un'altra grande stagione. Il brasiliano ha tracciato il bilancio del ritiro tra Cardiff e Brighton, puntato il mirino sulla Champions e strizzato l'occhio all'arrivo di Endrick. Le parole dell'esterno a 'Il Messaggero', 'La Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport': "Stiamo lavorando duramente per affrontare la nuova stagione e se devono capitare delle partite storte o accadere qualcosa di sbagliato è meglio che accadano in queste amichevoli pre-stagionali. Bisogna capire prima dell'inizio del campionato quello che stiamo sbagliando e come correggerlo".

Sta giocando costantemente a sinistra, è ormai diventato il suo ruolo nella Roma considerando anche l'acquisto di Molina? "All'allenatore piace come rendo a sinistra, anche se non è la mia posizione naturale. L'arrivo di Molina mi rende felice, parliamo di un grande calciatore che potrà darci un grande aiuto".

Lei è l'unico brasiliano in uno spogliatoio pieno di argentini... "È vero ma non ho nulla contro gli argentini... Ad esempio adoro Dybala, ho un rapporto molto stretto con lui".

Magari il nome di Endrick potrebbe essere quello giusto. "Non ci siamo sentiti. È ovvio che mi piacerebbe molto se venisse a Roma ma è lui che decide cosa sia meglio per il suo futuro. Mi piacerebbe vedere tanti brasiliani qui, ce ne sono diversi che potrebbero farci comodo ma alla fine è sempre il direttore sportivo che decide. Comunque se venisse sarei molto felice".

La Roma dopo sette anni ha finalmente riconquistato la Champions. "È una competizione molto dura e difficile ma non penso possa avvicinarsi alla Champions che per i calciatori che vi partecipano è una sorta di Coppa del Mondo. Sono molto curioso".