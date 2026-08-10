Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"

È atteso oggi nella Capitale Nahuel Molina. Il laterale argentino sbarcherà alle 18.25 all'aeroporto di Ciampino e poi firmerà con la Roma un accordo valido fino al 2030, con un ingaggio di 2,8 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. All’Atletico Madrid circa 17 milioni di euro. Il giocatore ha completato l’iter per ottenere il passaporto spagnolo e, di conseguenza, potrà essere tesserato senza occupare uno dei due posti disponibili per i calciatori extracomunitari. Domani, con la ripresa degli allenamenti, Molina dovrebbe sostenere la prima seduta insieme ai nuovi compagni.