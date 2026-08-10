Messa in stand by la pista Nusa per i costi considerati eccessivi, Tony D'Amico ha virato con convinzione su altri profili. Ad esempio, secondo quanto raccontato dal 'Corriere dello Sport', ha riaperto la pista Gabriel Martinelli, 25 anni, ala della nazionale brasiliana e dell’Arsenal che la Roma potrebbe avvicinare perché il suo contratto con i Gunners è in scadenza tra un anno. L'ostacolo maggiore? Lo stipendio. Martinelli guadagna infatti 11 milioni di euro lordi e i giallorossi non vorrebbero andare oltre i 9, considerando il tetto agli ingaggi autoimposto dai Friedkin. L'agenzia che ne cura gli interessi, la Roc Nation, ha nella sua scuderia anche Malick Fofana del Lione ed Endrick del Real Madrid, calciatori per cui la Roma ha avanzato dei sondaggi facendo nel caso del belga anche un tentativo più convinto. In casa Arsenal resta la convinzione che un accordo non sia così impossibile da trovare: in quel ruolo è già arrivato Tzolis e Martinelli, come detto, ha un contratto che terminerà tra meno di dodici mesi e questo potrebbe indurre il venditore a concedere uno sconto, arrivando a 40-45 milioni.