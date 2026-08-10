È Rodrigo Mora l'obiettivo principale della Roma per l'attacco, con Nusa sempre più lontano visto che il Lipsia non apre alla cessione. Secondo il 'Corriere della Sera', i giallorossi hanno presentato un'offerta di prestito oneroso a 5 milioni, con un riscatto in modo da arrivare a un'operazione da 30 complessivi (e non 50). C'è la concorrenza del Galatasaray, ma a Trigoria — nonostante la prudenza — sono comunque fiduciosi di chiudere a breve. Nel caso l’affare andasse in porto, il giocatore otterrebbe dalla Roma di mettere per iscritto una clausola rescissoria da 120 milioni.