Non solo Rodrigo Mora. L'eventuale arrivo del folletto portoghese non esclude quello di Endrick, che è in lista da diversi mesi e D'Amico è in attesa della decisione del Real Madrid. Ieri - scrive 'Il Messaggero' - sono andati in scena altri colloqui con gli agenti e non appena i Blancos apriranno al prestito la Roma proverà a battere la concorrenza di alcuni club inglesi tra cui l'Aston Villa. Insomma, la Roma di trequartisti potrebbe prenderne anche due e l’altro nome su cui si lavora oramai da più di un mese è quello del brasiliano. Il Real Madrid quasi sicuramente lo darà in prestito, la Roma sta cercando di lavorare con la sua agenzia (la Roc Nation) per convincerla che quella giallorossa potrebbe essere una sfida davvero interessante. Sul taccuino di D'Amico - spiega 'La Gazzetta dello Sport' - ci sono poi anche altri profili. Quello di Malik Fofana, ad esempio, anche se sul giocatore del Lione c’è ora anche il Lipsia, a cui la Roc Nation avrebbe chiesto di prendere appunto Fofana per recuperare la commissione di Diomandé che ha firmato con due agenzie. Poi c’è Ibrahim Mbaye del Psg, solo 18 anni, che a Parigi è ovviamente chiuso e potrebbe andar via in prestito (ma su di lui è piombato anche il Liverpool). Infine Jamie Gittens del Chelsea, 22 anni.