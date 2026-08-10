È Rodrigo Mora il nome caldo, anzi caldissimo per il calciomercato della Roma in queste ore. Viste le difficoltà per arrivare a Nusa, i giallorossi hanno virato sul giovanissimo portoghese che piace a Trigoria ma costa parecchio. Il Porto lo valuta circa 45-50 milioni di euro ma D'Amico si è già mosso concretamente ed è in corso la trattativa. Le cifre sono alte, i Dragoes soprattutto hanno già fatto sapere di non prendere in considerazione offerte in prestito con diritto di riscatto. E la Roma sta cercando la formula migliore e più conveniente per avvicinarsi il più possibile alle richieste del Porto. E di strade da percorrere ce ne sono sostanzialmente due: la prima è quella di un prestito con obbligo di riscatto, a condizioni abbastanza semplici da raggiungere. Una possibile apertura al diritto di riscatto potrebbe arrivare solamente con un'offerta di prestito particolarmente oneroso, nell'ordine dei 10-15 milioni di euro. Una cifra che quasi costringerebbe gli acquirenti, in questo caso la Roma, a terminare l'acquisto il prossimo anno per non 'buttare' 15 milioni. Non a caso è una soluzione che ai giallorossi non piace particolarmente.

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Rodrigo Mora-Roma, ipotesi maxi-percentuale sulla rivendita. E Farioli glissa

Insomma, il Porto chiede 45-50 milioniL'altra possibilità che stanno valutando i capitolini è quella di abbassare sensibilmente l'esborso immediato con una percentuale molto alta sulla rivendita. Tradotto in numeri:per acquistare adesso- come racconta Fabrizio Romano - più eventualmente fino alsul prezzo della futura cessione del calciatore da parte dellaNella notte sono andate avanti le discussioni colriprese dopo la partita vinta controServe trovare gli incastri giusti con tutte le parti in causa, dal giocatore ai giallorossi, dal presidente portoghesea ovviamente Jorgegrande fautore e protagonista dell'operazione. Secondo 'Sky Sport' la Roma sta vagliando ben tre possibili e diverse offerte per arrivare a 50 milioni: una inoneroso dicon diritto al'altra ae l'ultima a

Ieri Rodrigo Mora è stato impiegato solamente 15 minuti, nel postpartita Farioli ha dribblato così sul futuro del classe 2007: "Oggi era il giorno della partita e capisco la domanda, ma penso che ne abbiamo parlato molto ieri (sabato alla vigilia, ndr). Non ho molto da aggiungere. Non solo per Rodrigo, ma per tutti gli altri, la settimana sarà lunga e alla prossima conferenza avremo tempo per un altro aggiornamento sul mercato".