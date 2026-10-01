Wesley sul rettangolo verde è una freccia. Il laterale della Roma, ormai da un anno, ha dimostrato di essere una vera e propria spina nel fianco per gli avversari sulle corsie. E questa passione per la velocità il brasiliano la ha anche fuori dal campo. Dopo la Ferrari comprata l'anno scorso, infatti, il numero 43 su Instagram ha "annunciato" l'acquisto di una Lamborghini. Tra i commenti al post, oltre a quello di Castro che scherza sulla benzina e quello del connazionale Endrick, "invitato" dai tifosi giallorossi a trasferirsi a Roma, è spuntato anche quello di Soulé. E Matias ha fatto ridere tutti con un saggio consiglio: "Devi chiudere il garage". E giù di risate.

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