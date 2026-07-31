La difesa è l'unico reparto sistemato. Il resto è ancora da costruire. Agire con calma sì. Ma anche in fretta
La Roma punta al doppio colpo: dopo Koulierakis, nel mirino c'è Read
Il canto di D'Amico. Sta facendo parlare di sé il nuovo film di Nolan, l'Odissea. Una storia dove il canto delle sirene può diventare decisivo. Proprio come quello del ds giallorosso, che nelle ultime settimane ha iniziato a convincere e portare a casa i primi risultati. Non è stato facile. È servito più di un mese per regalare nuovi volti a Trigoria. Ma un percorso lento non è sinonimo di precarietà. Anzi. A volte prendersi più tempo significa fare le scelte giuste. Come quella di Castro, il primo acquisto della nuova Roma. Senza dimenticare Koulierakis, il nome a sorpresa che potrebbe prendersi le chiavi della difesa e creare nuovi dubbi a Gasperini. Ma Gasp vuole di più. Non si accontenta e rilancia. Il tecnico piemontese aspetta un'ala sinistra e nuovi esterni per completare la sua squadra. La difesa è l'unico reparto sistemato. Il resto è ancora da costruire. Agire con calma sì. Ma anche in fretta.
Gasp ha solo Wesley e Rensch: da Cacciamani a Read, ecco il piano di D'AmicoAngelino e Celik hanno detto addio. Uno in silenzio, l'altro no. Poco importa. Quello che conta per la Roma è che ora il reparto è scoperto. Sulle fasce ci sono solo Wesley e Rensch. Troppo poco per una lunga stagione da Champions. Per questo Gasp si aspetta di più. Il tecnico piemontese lavora tanto sugli esterni e vuole nuovi innesti. Freschi. Compatibili con il suo calcio. D'Amico è al lavoro per accontentarlo. L'offerta per Read è stata presentata: 25 milioni per provare a far vacillare il Feyenoord. Per il giocatore è pronto un contratto da 4 milioni a stagione. Lui ha già detto sì. Ora manca quello del club olandese. Ma non c'è solo Read. Al ds piace tanto anche Cacciamani. Costa meno, circa 12 milioni, e potrebbe essere un profilo perfetto per il gioco di Gasperini. Poi le alternative. Da Fresneda a Juanlu Sanchez. Senza dimenticare Moreira, che resta nell'orbita giallorossa. Lo stipendio non è un problema. Lo è lo Strasburgo: i francesi non si muovono dalla richiesta, superiore ai 40 milioni. Tanti nomi. Una sola esigenza: accelerare.
Roma, Koulierakis completa il muro: ora manca il restoKoulierakis ha portato freschezza al mercato della Roma. Un nome nuovo, poco conosciuto a chi non segue il calcio tedesco, ma pronto a prendersi le chiavi della difesa. È giovane, ha solo 23 anni, e il club è riuscito a strapparlo al Wolfsburg per 15 milioni più bonus. Un colpo importante sotto tutti i punti di vista. Anche perché il valore del greco si aggira intorno ai 25 milioni. Con il suo arrivo è stato messo l'ultimo mattone al muro della difesa. Ora il reparto è completo. Sono sei i difensori arruolabili: da Mancini fino a Ziolkowski. Tutti profili in grado di garantire stabilità. Quella che serve per affrontare una stagione così lunga e importante. Ora il lavoro si sposta sugli altri reparti. Mancano gli innesti sulle fasce e quelli nel reparto offensivo. Perché davanti servono ancora due ali. E una soprattutto a sinistra, dove Gasp aspetta il vero colpo di questo calciomercato.
Calciomercato, Nusa è la priorità per l'attacco. Ma occhio alle alternativeNon ci sono dubbi: la priorità per l'attacco si chiama Antonio Nusa. Il norvegese è il profilo richiesto da Gasperini: giovane, futuribile, di valore ma soprattutto pronto. Perché la strategia del mercato giallorosso è chiara: sì ai giovani, ma pronti a dimostrare il proprio valore sin da subito. Senza aspettare. Come Castro. Per questo D'Amico sta spingendo per portare il giocatore nella Capitale. Non sarà semplice. Il Lipsia non schioda dalla richiesta di 60 milioni. Ma la Roma ha riavviato i contatti ed è pronta al rilancio. Non arriverà alla cifra chiesta dai tedeschi, ma la volontà è quella di avvicinarsi il più possibile. La speranza è far vacillare il club tedesco, forte anche della volontà di Nusa di cambiare aria. Roma è la soluzione perfetta. Antonio lo sa. E per questo non vede l'ora di far sognare l'Olimpico e Gasperini. Ma niente telenovela. Il club giallorosso proverà ancora, ma non all'infinito. In caso di mancata apertura del Lipsia, il ds virerà su altri profili. Schade resta l'alternativa principale, ma attenzione anche a Mastantuono. L'argentino può essere il nome a sorpresa per il reparto offensivo. Intanto oggi la Roma parte per il Galles. Il ritiro entra nel vivo. Il mercato anche. D'Amico sa cosa manca: ora serve solo il colpo giusto.
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